Barça : lourde sanction pour Lewandowski pour son attitude envers l’arbitre

Suite à son geste envers l'arbitre face à Osasuna mardi dernier, Robert Lewandowski a écopé de trois matches de suspension.

Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich, Robert Lewandowski a réalisé une très bonne première partie de saison sous ses nouvelles couleurs. Avec 18 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, l’international polonais (134 sélections, 76 buts) mène l’attaque barcelonaise depuis le début de saison et semble être le premier à enfin combler le vide laissé par Lionel Messi lors de son départ un an plus tôt.

Lewandowski suspendu pendant trois matches

Mais mardi dernier, l’attaquant de 34 ans s’est fait remarquer d’une bien mauvaise manière lors de la victoire des Blaugranas sur la pelouse d’Osasuna (2-1). Exclu à la demi-heure de jeu pour un deuxième carton jaune, il est sorti en réalisant un geste qui insinuait que l’arbitre était drogué. Si sa faute et son exclusion ne lui auraient valu qu’un match de suspension, ce geste aura des conséquences bien plus grave.

Lewandowski qui sous entend que l'arbitre est drogué. 😭😭😭pic.twitter.com/kwGqz3CrBI — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) November 9, 2022

Et ça n’a pas loupé. Ce mercredi, Lewandowski a été condamné à trois matches de suspension suite à ce geste d’humeur. Parti à la Coupe du Monde avec la Pologne, il aura donc un peu plus de temps pour récupérer puisqu’il manquera les rencontres face à l’Espanyol Barcelone (31 décembre), l’Atlético Madrid (8 janvier) et le Bétis Séville (15 janvier).

Piqué a aussi été sanctionné

Exclu alors qu’il était sur le banc pendant cette rencontre, Gérard Piqué a quant à lui écopé de quatre matches de suspension, une sanction anecdotique étant donné qu’il a mis fin à sa carrière de footballeur professionnel.