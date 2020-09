Barça, Lionel Messi charge Bartomeu "qui n’a pas respecté sa promesse"

S’il a annoncé qu’il restait au FC Barcelone, Messi n’a pas manqué de s’en prendre à Josep Maria Bartomeu, coupable de ne pas avoir tenu parole.

C’est dans une interview exclusive accordée à Goal que Lionel Messi a officiellement annoncé son choix de rester au la saison prochaine. Une décision avant tout dictée par le fait que le clan Messi n’était pas en capacité de payer les 700 millions d’euros de clause que lui demandaient le club catalan et la pour partir libre.

Alors oui Messi reste bien en Catalogne mais l’ambiance risque d’être tendue pendant encore de longs mois entre l’attaquant et sa direction. Car s’il a clamé son amour pour Barcelone, Messi ne s’est pas fait prier pour s’en prendre au président des Blaugrana.

"J'ai dit au club, y compris au président, que je voulais partir. Je lui ai dit ça pendant toute l'année. Je pensais qu'il était temps de me retirer. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs et je pensais que mon temps Barcelone était fini."

Plus d'équipes

"Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse."

EXCLU - Lionel Messi reste au Barça et brise le silence !

L'article continue ci-dessous

Messi ne voulait pas d'un procès

Seulement, soucieux de ne pas voir leur star partir sans la moindre indemnité, le club a mis en avant le fait que le délai pour partir libre était passé et qu’il fallait donc payer pour rejoindre un autre club. Une manœuvre qui n’est pas passée dans le clan argentin.

"J'étais sûr que j'étais libre de partir, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pourrais décider si je restais ou non."

"Maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin, nous étions en compétition pour la au milieu de ce terrible coronavirus, cette maladie a changé toute la saison. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer dans le club."