Barça : Lewandowski va rater Vegas

Le FC Barcelone vient de s'offrir la signature de l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Selon plusieurs sources, les deux clubs se seraient mis d'accord sur un montant de 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros supplémentaires. Le Barça a suivi l'attaquant polonais tout l'été après qu'il ait indiqué qu'il était ouvert à un nouveau défi après huit saisons à l'Allianz Arena et le club de Liga semble avoir fait une percée définitive avec le conseil d'administration du Bayern après une réticence initiale de la part des champions de Bundesliga à se séparer de leur attaquant vedette.

L'équipe de Xavi est prête à partir pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Le Barça affrontera l'Inter de Miami, le Real Madrid, la Juventus et les New York Red Bulls lors de cette tournée amicale, dont le premier match contre l'équipe de David Beckham aura lieu le 20 juillet.

Ce sera sûrement trop tôt pour Lewandowski, même s'il est annoncé dans la journée de samedi.

Le joueur de 33 ans a repris l'entraînement avec le Bayern et est connu pour être un obsédé de la forme physique, issu d'une famille de sportifs professionnels et marié à une karatéka et entraîneur personnel.