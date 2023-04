Barça : Lewandowski, fin de la supercherie ?

Barcelone panse ses plaies après sa défaite contre le Real Madrid mercredi soir, après avoir été éliminé de la Coupe du Roi de manière inquiétante.

Alors que le club catalan cherche à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, une tendance inquiétante a été mise en évidence par Diario AS.

Lewandowski très critiqué

Robert Lewandowski a été recruté pour être le leader et la star de l'équipe barcelonaise, qui a payé cher pour faire venir le joueur de 34 ans du Bayern Munich. Il a jusqu'à présent inscrit 27 buts et délivré 7 passes décisives en 35 matches cette saison, un bilan exceptionnel qui le place en tête de la course au Pichichi et le Barça en tête du championnat.

En revanche, dans les compétitions de coupe, son bilan est un peu moins impressionnant. Il a inscrit 10 buts en 12 matches, mais à chaque moment crucial, à l'exception de la Supercopa, Lewandowski n'a pas été en mesure de faire la différence.

En Ligue des champions, la défaite contre l'Inter de Milan a condamné le FC Barcelone à l'élimination dès la phase de groupe. En Europa League, Lewandowski n'a pu inscrire son nom au tableau d'affichage que sur un penalty à Old Trafford, manquant une occasion cruciale d'égaliser en fin de match contre Manchester United. Enfin, en Copa del Rey, Lewandowski était absent lors du match aller mais n'a pas pu marquer lors du match retour.

Lewandowski n'a pas été à la hauteur au Camp Nou mercredi et n'a marqué qu'un seul but en quatre tentatives, sa seule tentative ayant eu lieu lors de la Supercoupe d'Espagne. Diario AS souligne que Lewandowski a été signé pour être le visage de cette équipe de Barcelone, mais que ses résultats dans les grands matchs sont discutables.

La critique est peut-être sévère, car Lewandowski a inscrit un doublé contre l'Inter au Camp Nou et, même si c'était sur un penalty, il a marqué contre United. Mais il est vrai que ses performances lors de ces grands matchs ont laissé les supporters barcelonais sur leur faim. À 34 ans, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de perdre ses 45 millions d'euros.