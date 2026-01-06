Barça : Lewandowski évoque la retraite

Les Catalans sont prêts à se séparer du joueur de 37 ans, qui a rendu de précieux services depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich à l'été 2022.

Lewandowski, buteur lors de la victoire du Barça face à l'Espanyol le week-end dernier, ne devrait pas se voir proposer un nouveau contrat, ce qui signifierait qu'il chercherait un nouveau club. Une autre option est la retraite, et comme il l'a confié au podcast High Performance (via MD), il a commencé à préparer sa reconversion.

« Je n'ai pas peur de mettre un terme à ma carrière car je commence à m'y préparer, à envisager ce que je pourrai faire après le football. Je sais que le football est une partie très importante de ma vie, mais il ne la définit pas entièrement, surtout maintenant.

« Quand j'étais jeune, je n'y pensais pas car je ne vivais que pour le football, mais maintenant je sais que la fin de ma carrière approche à grands pas. » Je ne sais pas (combien d'années il me reste) : une, deux, trois, peut-être quatre, je ne sais pas, mais je ne ressens aucune pression. Si un jour j'écoute mon corps et que je sens que quelque chose a changé, alors je serai prêt à terminer ma course.

Lewandowski a également évoqué son arrivée à Barcelone en 2022, période durant laquelle on lui a demandé d'être un mentor pour les jeunes joueurs du club.

« Au Bayern, la mentalité était différente car nous avions des joueurs plus expérimentés et plus robustes. Quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai vu beaucoup de jeunes joueurs qui devaient être plus exigeants envers eux-mêmes. Le club m'a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme moi, capable de leur apprendre qu'être au sommet ne se résume pas à une, deux ou trois semaines, mais que ce que l'on fait en dehors des sommets est tout aussi important. Ce que l'on fait à la salle de sport, l'importance de travailler dur chaque jour. Mais ensuite, en rencontrant les gens, en leur montrant que la culture est différente de celle de l'Allemagne, j'ai commencé à apprendre d'eux aussi. L'empathie, tout ce qui entoure le football. Et cela m'a beaucoup aidé. »