Barça : Lewandowski dévoile le rôle de sa femme

Robert Lewandowski a ouvert son compteur buts pour le FC Barcelone dimanche soir au Camp Nou.

Le club catalan a battu les Mexicains de Pumas en finale du Trophée Joan Gamper, s'imposant 6-0. Le Polonais a marqué le premier but dès la troisième minute de jeu.

Pedri a inscrit un deuxième but pour Barcelone deux minutes plus tard, avant qu'Ousmane Dembele n'ajoute un troisième but cinq minutes plus tard. Pedri inscrivait son deuxième but de la soirée à la 19e minute pour conclure une belle première mi-temps.

La deuxième mi-temps s'est poursuivie dans la même veine. Pierre-Emerick Aubameyang est entré en action à quatre minutes de la fin, avant que Frenkie de Jong ne mette de côté l'incertitude sur son avenir pour achever l'éviscération à six minutes du coup de sifflet final.

Lewandowski est une signature sérieuse pour le FC Barcelone. Le buteur polonais de 33 ans a inscrit 344 buts en 375 apparitions sous le maillot du Bayern Munich et est devenu l'un des attaquants les plus redoutables du football européen. Il va marquer des buts en Liga.

Et il est ravi d'y être. "J'ai toujours voulu jouer en Liga, vivre en Espagne, voir à quoi ressemble la vie ici", a déclaré Lewandowski dans des propos rapportés par Diario Sport. "12 ans en Allemagne, c'est long. J'ai tout réussi là-bas. Je ne voulais pas me retrouver devant le miroir dans 12 ans et me demander : " Pourquoi n'as-tu pas essayé ? ". Il y aurait eu beaucoup de questions sans réponse".

Il a également expliqué que sa femme, Anna, a eu une influence déterminante lorsqu'il s'est agi de prendre la décision de venir en Espagne. "Il est clair que nous devons tout décider ensemble. Cela faisait des semaines que nous parlions de cette possibilité. Nous ne nous sommes jamais fermés à de nouveaux chapitres, nous voulions un nouveau défi. Nous savons combien le temps passe vite dans la carrière d'un athlète d'élite et nous voulions faire quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain, mais un processus de maturation."