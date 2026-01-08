Barça : Lewandowski dans le flou total

Ces déclarations interviennent après la victoire éclatante 5-0 contre l'Athletic Club en Supercoupe d'Espagne, un match où l'international polonais a surpris tout le monde en restant sur le banc.

Les célébrations qui ont suivi la victoire convaincante du Barça (5-0) face à l'Athletic Club à Djeddah ont ravivé les interrogations concernant la hiérarchie au sein de l'équipe. Si les Catalans ont livré une prestation offensive dévastatrice pour se qualifier pour la finale de dimanche, ils l'ont fait sans leur buteur le plus prolifique dans le onze de départ.

Lewandowski, véritable fer de lance de l'attaque blaugrana depuis son arrivée, a été relégué au second plan pendant la majeure partie de la rencontre. Flick a opté pour une rotation d'effectif, un choix justifié par le résultat, mais qui a inévitablement alimenté les spéculations quant à l'avenir du joueur de 37 ans au Camp Nou.

Interrogé sur la présence de Lewandowski à la pointe de l'attaque la saison prochaine, Flick a donné une réponse franche mais évasive, laissant entrevoir des changements possibles cet été.

« Si vous me demandez pour la saison prochaine, je ne sais pas. Je suis satisfait de Lewandowski et de son travail. Il est à un bon niveau », a déclaré Flick aux journalistes lors de sa conférence de presse d'après-match.

Le contrat de Lewandowski expire à la fin de la saison et son avenir fait l'objet de nombreuses spéculations. Des clubs saoudiens seraient notamment intéressés. Par ailleurs, l'AC Milan souhaiterait l'associer à l'ancien joueur du Real Madrid, Luka Modric, et d'autres équipes devraient également être sur les rangs pour l'international polonais.

L'ancien attaquant du Bayern Munich a récemment semé le doute quant à son avenir, déclarant fin décembre : « J'ai encore le temps de me décider. Pour l'instant, je ne sais pas où je veux jouer. Inutile d'y penser pour le moment. Je ne sais pas quelle direction prendre, mais je ne ressens aucune pression.

« Je ne discute pas avec l'entraîneur des clubs intéressés. Il ne s'agit pas de réduire mon salaire de moitié. Tout dépendra des projets du club et de mes propres souhaits. »