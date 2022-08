Barça : Les stars arrivent, les anciens baissent leur salaire

Le FC Barcelone a fait six recrutements cet été et semblait être une force potentielle à prendre en compte cette saison, s'il n'y avait pas eu un événement majeur.

Les Blaugrana semblent vouloir faire passer le message qu'ils sont "de retour" après deux saisons austères et déprimantes au Camp Nou. Les signatures de Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen et le renouvellement du contrat d'Ousmane Dembele.

Pourtant, on a appris que leurs plans pourraient être réduits à néant. Ils pensaient que l'activation de leurs leviers économiques leur permettrait d'enregistrer leurs nouvelles stars, mais La Liga a décidé que leurs comptes n'étaient pas exacts, conformément à ses règles.

Plus tôt dans la semaine, il est apparu que le FC Barcelone avait rencontré les agents de Sergio Busquets et Gerard Piqué pour discuter de la réduction ou du report de leurs salaires afin d'aider à enregistrer leurs nouveaux joueurs. Mundo Deportivo affirme maintenant que ces réunions se sont bien déroulées et que les deux agents sont prêts à aider le club. La saison dernière, ils ont tous deux contribué à l'enregistrement de Memphis Depay et Sergio Aguero.

Deux vétérans du succès et de l'échec à Barcelone, Busquets et Piqué ont tous deux fait l'objet de vives critiques ces dernières années. Compte tenu des sacrifices qu'ils ont fait pour leur employeur, il semble un peu injuste de remettre en question leur engagement envers leur club.