Barça : les recrues ne paniquent pas

Andreas Christensen et Franck Kessie sont tous deux calmes et détendus malgré les problèmes du FC Barcelone pour les enregistrer pour la nouvelle saison de Liga, selon Fabrizio Romano. Il existe une clause de rupture dans leur contrat au cas où Barcelone ne parviendrait pas à les enregistrer.

Le FC Barcelone a signé les deux joueurs plus tôt cet été en tant que transferts gratuits - Christensen a rejoint le club de Chelsea après l'expiration de son contrat à Stamford Bridge, tandis que Kessie a rejoint le club de Milan après l'expiration de son contrat à San Siro. Mais en raison de la situation financière du FC Barcelone, aucun d'entre eux n'est enregistré.

Et ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Le FC Barcelone a également fait signer Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Kounde cette année, ainsi que Ousmane Dembele et Sergi Roberto, mais aucun de ces joueurs n'est enregistré. Le FC Barcelone entame sa campagne 2022/23 contre le Rayo Vallecano ce week-end et il va devoir travailler rapidement pour les faire enregistrer. En l'état actuel des choses, ils ne seront pas retenus.