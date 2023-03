Barça : les profils ciblés en défense pour cet été dévoilés

Malgré sa situation financière difficile, le FC Barcelone poursuit ses projets de recrutement en vue de la fenêtre de transfert de l'été.

La première recrue du FC Barcelone devrait être Inigo Martinez. Le défenseur de l'Athletic Club, en fin de contrat à la fin de la saison, a en effet accepté de rejoindre l'équipe de Xavi Hernandez, même si la confirmation officielle n'a pas encore eu lieu.

Inigo Martinez ciblé

Fabrizio Romano a confirmé que le FC Barcelone avait conclu un accord verbal avec Martinez pour qu'il rejoigne le club cet été, mais il a également déclaré que les Blaugrana avaient refusé l'opportunité de recruter un autre défenseur central, dont le nom n'a pas été révélé pour l'instant.

Le FC Barcelone vise les transferts libres en raison de ses problèmes financiers, ce qui signifie qu'Evan N'Dicka pourrait être l'homme en question, puisqu'il a déjà été évoqué dans le passé et que son contrat avec l'Eintracht Francfort se termine à la fin de la saison.

On s'attend à ce que le FC Barcelone soit très actif cet été, avec des arrivées et des départs, et les plans sont mis en place très tôt, car ils anticipent l'intérêt d'autres clubs.