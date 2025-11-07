Barça : les critiques pleuvent

Ces trois buts portent le total à 20 encaissés en seulement 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, un chiffre très préoccupant pour le club catalan.

En particulier, la volonté de Hansi Flick de maintenir une ligne défensive très haute a suscité de vives critiques, une tactique qui a piégé le Barça à plusieurs reprises à Bruges. L'ancien joueur Thierry Henry avait déjà fustigé l'entraîneur allemand après la défaite face au Paris Saint-Germain en début de saison, et une autre légende du football lui a emboîté le pas.

S'exprimant sur beIN Sports (via Sport), la légende néerlandaise Ruud Gullit a critiqué sévèrement les tactiques de Flick, affirmant que le FC Barcelone ne connaîtra pas le succès cette saison sans changements significatifs.

« Pourquoi s'obstiner avec un plan voué à l'échec ? Chaque récupération de balle est une invitation à la contre-attaque. On ne gagne pas de titres en jouant comme ça. »

Ces critiques concernant la ligne défensive haute sont-elles justifiées ? On a beaucoup parlé de la détermination du FC Barcelone à maintenir une ligne défensive haute, et la saison dernière, cette tactique s'est avérée très efficace, contribuant largement à leur triplé national (Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne). Depuis, le club a perdu Iñigo Martínez, véritable chef d'orchestre de la défense, et aucune solution n'a encore été trouvée.

La saison ne fait que commencer, et le FC Barcelone a donc le temps de rectifier le tir, d'autant plus que la dernière trêve internationale de 2025 arrive après ce week-end. Flick a déjà affirmé qu'il ne modifierait pas son approche, et il est plausible que ce pressing haut soit la principale cause des difficultés rencontrées par les Catalans jusqu'à présent. Ce point sera donc certainement travaillé dans les semaines à venir.