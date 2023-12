Barça : Lenglet très demandé

Le défenseur du Barça est très demandé en Europe cet hiver.

Le défenseur du FC Barcelone Clément Lenglet, prêté cette saison, n'a que peu d'impact dans les Midlands, mais cela ne veut pas dire qu'Unai Emery ne l'apprécie pas dans son équipe. Les Blaugrana espéraient s'assurer des revenus de Lenglet lors de cette fenêtre de transfert ou lors de la prochaine, mais à moins qu'Aston Villa n'accepte de rompre son contrat de prêt, ils devront attendre au moins jusqu'à l'été.

Le Bayern Munich a d'abord été lié à Lenglet, alors que sa défense souffre d'une crise de blessures, mais les liens avec la Bavière se sont relâchés ces dernières semaines. Entre-temps, Milan et Naples ont été les plus étroitement liés récemment, mais Sport assure que le Real Betis et Séville envisagent tous deux de relancer leur intérêt de l'été dernier.

Tout dépend cependant de Villa. Lenglet n'a pas encore joué une seule minute en Premier League cette saison, bien qu'il ait disputé tous les matches de la Conference League. Le quotidien catalan affirme que Villa est réticent à laisser partir Lenglet, craignant de ne pas pouvoir trouver une alternative fiable à son niveau en janvier. Lenglet lui-même est impatient de partir.

On ne sait pas exactement quelle part du salaire de Lenglet est prise en charge par Villa. Si c'était la majorité de son salaire, Villa serait probablement plus enclin à le faire partir, en dépit de sa solidité financière. Leurs bons résultats en Premier League pourraient les inciter à conserver un effectif plus étoffé. Il semble qu'un certain nombre d'équipes devront attendre une réponse définitive.