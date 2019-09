Barça, Lenglet fatigué par l'affaire Neymar : "On peut enfin travailler"

Clément Lenglet n'en pouvait plus du feuilleton Neymar au Barça comme il l'a confié au micro de Canal+.

Depuis Clairefontaine où il participe actuellement au rassemblement de l’équipe de , Clément Lenglet s’est exprimé, au micro de Canal +, sur la fin du feuilleton Neymar, qu'il considère avec un franc soulagement :

"« Neymar ? Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. C’était une période agitée en interne. Enfin c’est terminé. On va pouvoir travailler sur la durée et se projeter un peu plus facilement », a estimé Clément Lenglet au micro de Canal + mercredi soir.

Lenglet a été ensuite sondé sur sa relation avec son compatriote et coéquipier en équipe de France Samuel Umtiti :

#LateFC



🗨️ Clément Lenglet sur la fin du mercato et des rumeurs de transfert concernant Neymar à Barcelone : "Enfin c'est terminé. On va pouvoir travailler sur la durée et se projeter un peu plus facilement." ⏳ pic.twitter.com/L5pLAGJUE1 — Late Football Club (@LateFootClub) September 3, 2019

« Ma relation avec Sam (Umtiti) est très bonne, on s'entend très bien », a encore indiqué le défenseur du Barça. « On est professionnel que ce soit sur les choix de l’entraineur, quand il y en a un qui joue et l’autre non, comme dans le vestiaire. C’est une très bonne relation et je suis très contentent de ça. Forcément, joue le plus régulièrement possible nous donne la possibilité de venir en équipe de France », a-t-il ajouté.