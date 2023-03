Barça : le style de Xavi défendu par une star

La semaine dernière, le Barça a remporté une victoire fantastique contre le Real Madrid lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi au Santiago Be

L'équipe de Xavi Hernandez a réalisé une performance que beaucoup considèrent comme n'étant pas "barcelonaise", et le sujet a fait couler beaucoup d'encre depuis le coup de sifflet final de jeudi dernier. Les Madrilènes n'ont eu que 35 % de possession de balle, mais cela leur a réussi puisque le Real Madrid n'a pas réussi à cadrer un seul tir.

Lewandowski s'exprime

Robert Lewandowski, qui a manqué le match en raison d'une blessure, a publiquement soutenu son coach lors d'un entretien avec Barca TV (via Sport). L'international polonais comprend que l'on attende du club qu'il joue d'une certaine manière, mais qu'il faut s'adapter pour réussir.

"L'ADN de Barcelone est de jouer un bon football, mais il faut comprendre que le football change. Par exemple, le jeu du Barça il y a dix ans pourrait ne plus fonctionner aujourd'hui. Il faut trouver la solution parfaite en fonction de la situation et des joueurs dont on dispose.

Le style de jeu de Xavi peut être remis en question, mais les résultats (dans le football national) ne peuvent pas l'être, alors que le FC Barcelone est en passe d'obtenir un triplé national à la fin de la saison.