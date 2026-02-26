Barça : Le retour de Gavi se précise

Ces dernières semaines, il a repris l'entraînement avec le reste du groupe et sa préparation se rapproche de son retour en compétition.

Le joueur de 21 ans s'était remis la saison dernière d'une rupture des ligaments croisés antérieurs qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant plus d'un an. Ce n'est qu'en fin de saison qu'il a retrouvé son meilleur niveau. Au total, il a disputé 40 matchs, pour un total de seulement 1 556 minutes de jeu, ce qui laisse penser que Hansi Flick l'a utilisé avec parcimonie. L'entraîneur allemand s'est montré prudent avec le retour en forme de plusieurs jeunes talents du Barça, comme en témoigne le cas de Marc Bernal cette saison.

La déception a donc été d'autant plus grande pour Gavi lorsqu'en août dernier, il a commencé à souffrir de douleurs au genou. Après près de deux mois de repos et de kinésithérapie, il a été décidé qu'il devrait subir une arthroscopie pour traiter une lésion du ménisque.

Le FC Barcelone envisage le retour de Gavi.

Selon Marca, le Barça espère que Gavi réintégrera le groupe dans les deux prochaines semaines. Compte tenu de l'intensité potentielle des demi-finales retour de la Coupe du Roi contre Villarreal et l'Atlético Madrid, il est peu probable que ce soit pour les rencontres à fort enjeu. Ensuite, le Barça affrontera l'Athletic Club à San Mamés, puis Newcastle United ou le Paris Saint-Germain à l'extérieur.

Le match retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions suivra une rencontre à domicile contre Séville, et le Barça terminera sa saison avant la trêve internationale au Camp Nou face au Rayo Vallecano. À première vue, le match contre Séville (15/03) semble être la rencontre la plus appropriée pour un retour de blessure, même si cela pourrait dépendre du déroulement des autres matchs.

Quoi qu'il en soit, Flick ne devrait pas trop utiliser Gavi, car son retour après six mois d'absence se fera progressivement. Bien que Gavi ne soit pas encore remis d'une rupture des ligaments croisés, si l'on se fie à la convalescence de Bernal, il ne devrait pas jouer plus que quelques minutes jusqu'à la fin de la saison. Le fait que Barcelone ait probablement beaucoup à gagner en fin de saison ne facilitera pas la tâche de Gavi pour obtenir du temps de jeu.