Barça : le remplaçant de Xavi déjà connu ?

Ces dernières semaines, Xavi Hernandez et ses joueurs ont été mis sous pression après une série de performances décevantes

Une série qui s'est poursuivie samedi avec un match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano à Vallecas.

Malgré cela, Xavi conserve le soutien total de Joan Laporta, de Deco et du reste du conseil d'administration du FC Barcelone. Cela n'a pas empêché la recherche de remplaçants éventuels. Michel Sanchez, de Gérone, a déjà été cité, et Imanol Alguacil, de la Real Sociedad, est également pressenti.

Selon Sport, Laporta et Deco sont de grands fans d'Imanol, et ils l'ont même fait savoir lors de la remise des prix MARCA en début de semaine. Le technicien de 52 ans a conduit le Real en Ligue des champions la saison dernière, pour la première fois depuis dix ans, et il est largement considéré comme l'un des meilleurs managers de la Liga.

Imanol est sous contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2025, et le FC Barcelone pourrait donc l'obtenir sans trop de difficultés s'il décidait de se séparer de Xavi à l'avenir. Cependant, il est né au Pays basque et a une grande affinité avec le club, donc ce ne sera pas facile non plus.