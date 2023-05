Barça : Le prix de Kessié connu

Le FC Barcelone devrait connaître une période de transfert très active cet été

Le Barça voudra vendre afin d'améliorer sa situation financière tout en augmentant les options de Xavi Hernandez au sein de son équipe première.

Le directeur général de la Liga a déclaré que le FC Barcelone devait trouver 250 millions d'euros avant de pouvoir signer de nouveaux joueurs, ainsi que d'enregistrer les nouveaux contrats de Pedri, Ronald Araujo et d'autres.

Il est donc fort probable que d'importantes ventes de joueurs aient lieu, et l'un des départs qui pourrait se produire est celui de Franck Kessie. L'Ivoirien n'est considéré que comme un joueur de l'équipe de Barcelone, et les transferts d'Ilkay Gundogan et de Sofyan Amrabat étant apparemment en cours de préparation, il pourrait être laissé sur le carreau.

Selon Sport, Tottenham Hotspur s'est renseigné sur la disponibilité de Kessie et est prêt à le vendre cet été, pour une somme "supérieure à 25 millions d'euros".

Kessie a également suscité l'intérêt de l'Inter Milan, mais les géants italiens étant eux-mêmes en proie à des difficultés financières, un transfert en Premier League serait plus bénéfique pour le FC Barcelone, qui cherche à se procurer les fonds dont il a besoin.