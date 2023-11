Barça, le gros coup de pression de Laporta

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, serait disposé à changer de coach face aux résultats décevants du club.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a publiquement soutenu Xavi Hernandez à l'aube d'une semaine cruciale pour les Blaugrana, et Xavi lui-même affirme qu'il bénéficie du soutien total de la hiérarchie. Pourtant, cela ne correspond pas aux bruits qui courent au sein du club.

Dimanche, Laporta a visité le Barca Atletic pour constater l'excellent travail de Rafa Marquez, et certains rapports affirment que le président le considère comme un successeur viable de Xavi, si le besoin s'en fait sentir. Laia Tudel a affirmé sur Catalunya Radio (via Sport) que cette visite n'avait rien de sérieux, mais a révélé que Laporta n'était pas satisfait de l'équipe alignée par l'ancien milieu de terrain.

L'article continue ci-dessous

Les Blaugrana étant en mal de forme et de résultats, Laporta s'attendait à voir l'équipe la plus forte de Xavi à Vallecas, un terrain qui a été un cauchemar pour Barcelone ces derniers temps. Barcelone n'a pas battu le Rayo Vallecano en cinq tentatives. Laporta souhaitait voir l'équipe de Xavi s'imposer.

Pourtant, Ilkay Gundogan, Joao Felix, Jules Kounde, Raphinha et Ronald Araujo ont tous été laissés sur le banc, car ils revenaient et récupéraient de leurs efforts internationaux, les deux derniers en Amérique du Sud. Loin de faire une déclaration, Barcelone prenait à nouveau des notes. Le directeur sportif Deco, avec qui Xavi n'a pas toujours été d'accord, n'a pas non plus été impressionné.

Xavi n'a pas non plus pris sa défense. Il semblerait que Xavi ait très peu parlé à son entourage lors du voyage de retour à Barcelone, frustré par l'état du jeu.

Quoi qu'il en soit, la question de l'avenir de Xavi a bel et bien été abordée par les médias catalans, ce qui donne une bonne idée de la situation dans laquelle il se trouve. Si la situation n'est pas terminée, les trois matches potentiellement décisifs contre Porto, l'Atlético de Madrid et Gérone pourraient être déterminants pour son avenir.