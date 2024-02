Barça, le gros clash

Le FC Barcelone a commencé à discuter avec différents entraîneurs de la possibilité de prendre la relève de Xavi.

Le FC Barcelone s'est mis à la recherche d'un nouvel entraîneur, et même si le directeur sportif Deco a affirmé mercredi que le club n'y pensait pas encore, car il "assimile" le départ de Xavi Hernandez cet été, ce n'est plus le cas.

Selon Matteo Moretto, le FC Barcelone a commencé à discuter avec différents entraîneurs de la possibilité de prendre la relève. Cette information a été révélée par The Daily Briefing, et bien que les liens avec Thiago Motta se soient éteints, Moretto a expliqué que l'avenir de Motta et d'Antonio Conte se situera probablement en Serie A la saison prochaine. Ce dernier aurait été proposé aux Blaugrana.

Deco et Laporta en désaccord

Par ailleurs, des doutes planent également sur l'option Roberto de Zerbi. Le manager de Brighton est non seulement candidat au poste de Liverpool, mais il dispose également d'une clause libératoire de 12 millions d'euros dans son contrat. Donner les clés à de Zerbi serait un gros investissement tant sur le plan financier que sur le plan humain, selon Moretto.

Plus tôt dans la journée de vendredi, il est apparu que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait dit à Jorge Mendes qu'il n'était pas intéressé par l'entraîneur de Porto, Sergio Conceicao, qui était supposé être le choix préféré de Deco. Les deux hommes devront se mettre d'accord sur le choix du nouvel entraîneur, mais tout porte à croire que Laporta pèsera de tout son poids dans les discussions.