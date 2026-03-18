Barça : Le futur d'Hansi Flick enfin clarifié

Laporta a été élu triomphalement, obtenant près de 70 % des voix, devançant Victor Font, et a fêté sa victoire en grande pompe.





Laporta était présent dimanche au Camp Nou lors de la victoire 5-2 du FC Barcelone contre Séville, le jour même où se déroulaient les élections. Une fois le résultat confirmé, il a été aperçu en train de célébrer dans ses bureaux de campagne, puis dans les vestiaires. Mardi, il a déclaré à RAC1 (via MD) que les festivités s'étaient prolongées tard dans la nuit.





« Je suis arrivé à Luz de Gas à 3 h du matin. J'étais ravi, beaucoup plus détendu. Ils ont passé l'hymne du Barça, le « Viva la Vida » que nous avions vécu avec Pep et Rijkaard. La chanson que j'aimais bien, « Everybody's Talking » de Nilsson, n'a pas été jouée. À 5 h, je suis rentré chez moi. À mon réveil, j'ai appelé ma mère. C'est la première personne que j'ai appelée, et elle m'a rassuré. J'étais heureux. »





« Ensuite, je suis allé promener mon chien, j'ai déjeuné à la maison, et plus tard, chez moi, nous avons rencontré Rafa Yuste et Josep Cubells. Je ne peux prendre aucune décision officielle ni assurer aucune représentation avant le 1er juillet. Rafael Yuste est le président. »





« Nous annoncerons prochainement un accord avec Flick. »





L'un des points clés de la campagne de Laporta était la promesse de continuité, affirmant qu'il continuerait à soutenir le directeur sportif Deco et Flick. Bien que le sélectionneur allemand soit revenu par la suite sur les propos de Laporta, le président a affirmé qu'un accord serait conclu sous peu.





« Nous souhaitons prolonger son contrat – qui court jusqu'en 2027 – jusqu'en 2028, avec une année de réserve chaque saison. Il y est favorable et nous annoncerons l'accord prochainement. J'envisage de le garder à la tête de l'équipe durant tout mon mandat. Cela témoignerait de sa stabilité et prouverait qu'il l'a mérité. »





« Tout en respectant notre style de jeu, il a introduit des variations qui ont permis à l'équipe de retrouver son efficacité avec les mêmes joueurs, ce qui n'était plus le cas auparavant. »