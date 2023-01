Barça : Le flop Raphinha reçoit un avertissement

Les recrues de l'été dernier du FC Barcelone ont connu des débuts mitigés chez le leader de la Liga.

Robert Lewandowski a été dans une forme sensationnelle, et est le meilleur buteur du club dans toutes les compétitions. Les défenseurs Jules Kounde et Andreas Christensen ont également impressionné depuis leurs transferts de Séville et Chelsea respectivement.

Raphinha n'impressionne pas

D'autres ont eu du mal, notamment l'ailier Raphinha. Le Brésilien a connu un début de carrière prometteur en Catalogne, mais il s'est effondré depuis, et n'est plus un titulaire régulier sous les ordres de Xavi Hernandez.

Xavi a favorisé Ousmane Dembele sur la droite du trio d'attaque du Barca, ce qui est la position préférée de Raphinha. Selon Sport, les responsables du club s'attendent à ce qu'il soit beaucoup plus décisif dans cette deuxième partie de la saison, ce qui est essentiellement un avertissement sur son avenir.

Les problèmes financiers du Barça signifient que les ventes de l'été seront probablement nécessaires, et si Raphinha n'améliore pas son jeu, il pourrait se retrouver à partir après seulement un an au club.