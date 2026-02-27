Barça : Laporta tire à balles réelles sur le Real Madrid

Une partie de l'ouvrage est consacrée aux accusations persistantes visant le club catalan concernant l'affaire Negreira.

Laporta a toujours nié toute malversation relative aux paiements effectués par le FC Barcelone à Enriquez Negreira, ancien vice-président de la Commission technique des arbitres. Selon Marca, il réaffirme ces démentis dans son livre.

« Rien ne prouve que les paiements effectués par le FC Barcelone à des sociétés liées à l'ancien vice-président de la Commission technique des arbitres aient influencé la sélection des arbitres ou modifié les résultats des matchs. J'invite tous ceux qui nous accusent de corruption arbitrale avec autant de légèreté et de frivolité à préciser le match, le but, l'action ou l'acte de favoritisme suspect qui aurait été commis suite à cet avis technique. »

Laporta : Le Real Madrid nomme les arbitres depuis 70 ans

Laporta a profité de l'occasion pour pointer du doigt le Real Madrid. Il estime que le club madrilène a directement bénéficié d'une série de nominations au sein de la CTA, remontant jusqu'à 70 ans.

« Il est important de rappeler que, pendant sept décennies et quasiment sans interruption, les présidents des commissions d'arbitrage, sous diverses appellations, étaient des supporters du Real Madrid, d'anciens joueurs ou d'anciens entraîneurs, voire les trois à la fois. Autrement dit, pendant soixante-dix ans, les membres, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid ont nommé les arbitres chargés de rendre la justice sur le terrain lors de chaque match de Liga et de Coupe du Roi. C'était, sans aucun doute, le plus grand scandale de l'histoire du football espagnol ! »