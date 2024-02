Barça : Laporta s'enfonce dans le Canapé-Gate

La frustration et la colère étaient palpables à Barcelone après le très décevant match nul 3-3 contre Grenade le week-end dernier

Les supporters n'étaient pas satisfaits d'un nouveau résultat et d'une nouvelle performance médiocres, et certains ont décidé de s'en prendre au président du club, Joan Laporta. Selon les informations révélées par le journaliste Xavi Valls dans l'émission Onze de TV3 (via Sport), un petit groupe de supporters s'est rassemblé à côté de la loge de Laporta après le coup de sifflet final pour lui faire des reproches sur la performance de l'équipe et sur l'avenir du club, ce qui a donné lieu à un moment très tendu. Ce groupe aurait reproché à Laporta "d'une mauvaise manière" les mauvais résultats récents du FC Barcelone.

L'homme de 61 ans s'est alors mis en colère et a commencé à s'en prendre aux plateaux de canapés qui se trouvaient à proximité. M. Valls note que "pas un, pas deux, pas trois, mais tous ceux qui se trouvaient devant Laporta" ont été jetés par terre pendant sa colère. La pression monte à Barcelone et Laporta en subit les conséquences. Ce n'est pas un bon moment pour le club, qui doit se remettre sur les rails le plus rapidement possible.