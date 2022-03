Barça : Laporta revient enfin sur le départ de Messi

Joan Laporta est revenu sur la grande décision qu'il a dû prendre l'été dernier, lorsque le FC Barcelone n'a pas pu renouveler le contrat de Lionel Messi en raison de ses difficultés financières.

Laporta évoque le départ de Messi

L'attaquant argentin a fini par se séparer des Blaugrana et a rejoint le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit, car le club catalan devait se conformer aux règles de plafonnement des salaires de LaLiga.

"C'est la décision la plus triste de toutes", a déclaré Laporta aux médias officiels du FC Barcelone.

"Je n'aurais jamais voulu la prendre, mais je ne suis pas non plus désolé parce que nous devions mettre le club au-dessus de tout, ce que nous avons fait, même avant le meilleur joueur. La situation était ce qu'elle était.

"Nous nous sommes heurtés à la réalité. Il semblait qu'après il n'y avait plus rien, mais l'histoire de Barcelone continue et avec du travail et des décisions bien réfléchies, nous pouvions retrouver le chemin du succès, ce que nous sommes en train de faire."