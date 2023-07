Barça : Laporta provoque ouverte le Real Madrid !

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré aux médias que son équipe était meilleure que celle du Real Madrid.

Les Blaugrana ont remporté le titre de la Liga la saison dernière et ont battu leurs rivaux à trois des cinq occasions où ils se sont affrontés, bien que leur dernière rencontre se soit soldée par une victoire retentissante du Real Madrid.

Laporta a déclaré à Sport que même sur le plan individuel, les Madrilènes étaient meilleurs.

"Nous avons une meilleure équipe que les Madrilènes et, individuellement, nous sommes également bien meilleurs que nos rivaux. En tant que membre et supporter, je suis très satisfait de l'équipe que nous sommes en train de construire".

Selon Laporta, le FC Barcelone n'est pas encore au bout de ses peines, mais il s'est dit satisfait de ses deux premières recrues.

"Nous avons déjà une équipe très compétitive. Nous avons remporté le championnat d'Espagne et nous pouvons continuer à dominer cette compétition. Je me concentre sur la création d'une bonne équipe plutôt que sur le recrutement d'individus. Nous avons signé Gundogan et Inigo Martinez et ils nous donneront de grandes performances comme les autres qui viendront".

Barcelone a depuis confirmé la signature de l'attaquant brésilien Vitor Roque, bien que son arrivée ne soit pas prévue avant 2024, en raison de ses difficultés financières.

Le Real Madrid a déjà investi plus de 130 millions d'euros en recrutant Brahim Diaz, Arda Guler, Fran Garcia, Joselu Mato et Jude Bellingham.