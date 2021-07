Barça, Laporta fait le point dans le dossier Messi

En marge de la présentation de Memphis, Joan Laporta a fait part de son optimisme quant à une prolongation prochaine de Messi.

Jeudi devait être le jour de Memphis Depay. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’OL à la fin du mois de juin, l’international néerlandais a été officiellement présenté comme un nouveau joueur du FC Barcelone.

Mais comme souvent en Catalogne, le monde tourne autour d’un seul et unique être : Lionel Messi. Actuellement en vacances avec sa famille après avoir décroché la Copa America avec l’Argentine, la Pulga en profite pour se reposer. Seulement, son avenir est au centre de toutes les discussions chez les Blaugrana.

Goal a appris qu’un accord de principe a été trouvé entre Messi et le Barça pour une prolongation de cinq saisons supplémentaires et un salaire divisé par deux mais rien n’est encore signé.

Si l’on pouvait s’imaginer que sécuriser le sextuple Ballon d’Or serait une priorité pour le clan présidentiel Laporta, ce dernier ne pensait sûrement pas que les discussions seraient si longues.

En marge de la présentation de Memphis Depay, Joan Laporta a bien évidemment été interrogé sur l’avancée des négociations, comme c’est le cas à chaque sortie médiatique du président barcelonais.

Une fois de plus et malgré le fameux plafond salarial, il a réitéré son optimisme quant à un dénouement rapide même si rien ne devrait être signé avant le retour de vacances de Messi.

"Le joueur a toujours dit qu'il voulait continuer, nous progressons dans les négociations impliquées dans un contrat de cette nature. Rafa Yuste (vice-président) et Mateu Almany (directeur général) travaillent dur et c'est un rêve que nous voulons faire et nous voulons qu'il continue à jouer avec des footballeurs extrêmement talentueux comme Memphis."

Un discours rassurant qui laisse présager de bonne nouvelles pour les supporters barcelonais dans les heures à venir mais qui devront s'armer de patience.

"En temps voulu, vous connaîtrez les nouvelles que nous attendons tous, maintenant je ne peux pas entrer dans les détails des négociations, je peux seulement dire qu'elles progressent de manière adéquate et que les deux parties vont faire de bons progrès, il s'agit de satisfaire les deux parties. Leo profite de vacances bien méritées, et ils ont une équipe ici qui travaille pour conclure un contrat."