Barça : Laporta en quête d'argent à Dubaï

Le FC Barcelone est toujours à la recherche des revenus qu'il pensait avoir il y a deux ans.

La vente de 49,5 % de Barca Vision pour 200 millions d'euros a permis au club de reconstruire son équipe avec des joueurs comme Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Kounde. Cependant, cette somme continue de peser sur le club, car le non-paiement de cet argent pénalise sa limite salariale.

Les Blaugrana s'apprêtent à attaquer en justice le fonds d'investissement allemand Libero pour obtenir les 40 millions d'euros qui leur sont dus, après avoir cédé une partie de la vente initiale à Orpheus Media et Socios. Cet argent était censé arriver lors de la fenêtre de transfert de l'été, mais six mois plus tard, les Blaugrana attendent toujours.

L'article continue ci-dessous

Cette semaine aurait dû être festive pour le président Joan Laporta, mais le trou de 40 millions d'euros dans les comptes l'a forcé à agir. Repéré à Dubaï, en train de manger avec un ancien ministre de la Santé et de la Culture des Emirats Arabes Unis, MD affirme qu'il est à la recherche d'un financement ou d'une alternative pour combler le trou de Libero au Moyen-Orient. Mas Que Pelotas confirme également cette nouvelle.

Laporta a toujours été catégorique sur le fait que sous son règne, le FC Barcelone continuerait d'appartenir à ses fans, mais le club a de plus en plus cherché des investissements extérieurs afin de combler les lacunes financières, alors qu'il luttait pour continuer à rivaliser avec les nouveaux riches en Europe. Les leviers économiques en sont l'exemple le plus évident, mais l'inscription de sponsors sur les maillots est un autre exemple du même principe. Auparavant, le FC Barcelone faisait figurer l'Unicef sur son maillot, et avant cela, c'était un espace vide.