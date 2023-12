Barça : Laporta demande trois choses en 2024

Le président du Barça, Joan Laporta, espère voir trois souhaits se réaliser en 2024 pour son club.

Dans l'ensemble, l'année 2023 a été fructueuse pour le FC Barcelone. Le club a remporté la Liga pour la première fois en quatre ans, tout en décrochant la Supercoupe d'Espagne en janvier, un trophée qu'il espère conserver le mois prochain. Cependant, la seconde moitié de l'année a été difficile, ce qui fait que les Barcelonais ne sont que quatrièmes au classement actuel de la Liga, à sept points du Real Madrid et de Gérone.

Joan Laporta s'est entretenu avec Sport à la fin de l'année et, au cours de l'interview, il a exposé ses "trois grands souhaits" pour le FC Barcelone en 2024 : un souhait sportif, un souhait social et un souhait économique. Le président Blaugrana souhaite tout d'abord que le FC Barcelone retrouve le nouveau Camp Nou Spotify le 29 novembre. À ce stade, cela semble possible, étant donné que Limak a toujours respecté les délais de construction du stade jusqu'à présent.

Le deuxième objectif est que le FC Barcelone remporte des titres. La Supercoupe d'Espagne du mois prochain serait un début. La Liga semble la moins probable à ce stade. Le troisième souhait de Laporta est que Barcelone atteigne son budget pour cette saison, qui s'élève à 859 millions d'euros. Cela permettrait au club de réaliser un bénéfice de 11 millions d'euros, ce qui est nécessaire compte tenu de l'état actuel de ses finances.

Reste à savoir combien de ces objectifs le FC Barcelone pourra atteindre. Le dernier est peut-être le plus crucial pour l'avenir à long terme du club, mais les deux autres sont également très importants, en particulier pour le cacique Blaugrana.