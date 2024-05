Barça : la promesse lunaire de Xavi à Laporta

Xavi a dit à Laporta qu'il pensait pouvoir gagner la Ligue des champions avec l'équipe actuelle, avec un ou deux ajustements.

Lorsque le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est effondré en larmes en expliquant la décision de continuer avec Xavi comme manager au début du mois de mai, il semblait que ce serait le cas. Pourtant, quelques semaines plus tard, toutes les informations en provenance de la capitale catalane font état d'un départ de Xavi Hernandez.

L'une des raisons invoquées est la colère de Laporta face aux déclarations de Xavi lors d'une conférence de presse. Pour beaucoup, Xavi avait simplement énoncé une réalité en disant qu'il serait difficile pour son équipe de rivaliser avec des clubs comme le Real Madrid et les géants européens en Ligue des champions en raison de leurs contraintes financières.

C'est pourquoi il a semblé déplacé que Laporta envisage de limoger Xavi à la suite de ces déclarations et d'une défaite préjudiciable contre Gérone. L'une des raisons, selon le Bar Canaletes, est que Xavi a dit à Laporta, lors de leurs discussions, qu'il pensait pouvoir gagner la Ligue des champions avec l'équipe actuelle, avec un ou deux ajustements.

Il s'agit là d'un changement de cap par rapport à ce qu'il a exprimé lors de la conférence de presse, mais cela suggère également que Laporta et le conseil d'administration n'ont jamais été entièrement convaincus par le maintien de Xavi au sein du club. Il convient de rappeler que Xavi aurait été sur le point d'être licencié avant d'annoncer sa décision de démissionner et que, malgré une amélioration des résultats, il n'a pas non plus trouvé de direction claire.