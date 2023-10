Barça, la Guiu mania déferle sur l'Espagne !

L’Espagne est au pied du jeune Marc Guiu depuis ce dimanche après les débuts tonitruants de ce dernier en championnat avec le Barça.

Le Stade olympique Lluís Companys a vibré dimanche lors du match de la dixième journée de la Liga espagnole entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao. Les Culés ont pu remporter la partie grâce à l’unique réalisation de sa nouvelle pépite, Marc Guiu, qui a fait ses débuts en pros, dimanche soir.

Marc Guiu déjà dans les annales du football

Dépourvu de plusieurs de ses cadres (De Jong, Lewandowski, Pedri, Raphinha, Sergi Roberto…) absents pour ce match contre Bilbao, dimanche, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a jugé bon de lancer le minot de la Masia, Marc Guiu, qui a fait le grand bain. En effet, remplaçant, le jeune avant-centre de 17 ans a fait son entrée en jeu à la 79e minute en remplacement de Fermin Lopez.

Un changement très gagnant du coach barcelonais. Puisqu’après seulement 30 secondes de jeu, sur son premier ballon, le jeune attaquant espagnol n’a eu besoin que de deux touches de balle pour faire trembler les filets et offrir la victoire aux siens (1-0, 80e). Ceci après une passe en profondeur de son coéquipier portugais, João Félix. A 17 ans et 291 jours, Marc Guiu est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec un but pour le FC Barcelone dans la Liga au 21e siècle.

Le jeune attaquant offre ainsi la victoire à un FC Barcelone, qui n’a pas été très convaincant face à Bilbao en raison de l’absence de ses cadres. Le FC Barcelone, deuxième (24 points), n’est désormais qu’à une longueur du Real Madrid, leader, et Girona, dauphine. Ceci à quelques jours du premier Clasico de la saison.

Guiu remercie Xavi pour la confiance

Faut-il rappeler qu’avant ce match contre Bilbao, Guiu ne comptait que 44 000 abonnés sur Instagram. Mais son compte s’est explosé après son premier but avec Barcelone. Désormais, le joueur compte plus de 537 000 abonnés.

Après le match, Marc Guiu montre sa reconnaissance à Xavi Hernández, lui adressant ses remerciements pour lui avoir fait confiance, ainsi qu'à ses coéquipiers et à tous les managers qu'il a eus. Il dit toute sa joie.

« Heureux de réaliser le rêve de débuter avec le meilleur club du monde FC Barcelone et d'avoir aidé l'équipe à obtenir les trois points. Je remercie l’entraîneur (Xavi, ndlr) pour la confiance qu'il m'a accordée en ce jour si spécial, remercie aussi tous les entraîneurs que j'ai eus, collègues, amis et surtout toute ma famille, qui m'ont aidé à en arriver là. Maintenant il est temps de continuer à travailler et à s'améliorer chaque jour pour aider le club à atteindre ses objectifs », a-t-il écrit sur son compte Instagram.