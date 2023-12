Barça : la femme de Lewandowski balance

L'attaquant vedette du FC Barcelone, Robert Lewandowski, n'apprécie pas cette saison autant que la précédente

S'il n'est pas le seul à ne pas être à la hauteur, le fait qu'il soit l'un des visages de l'équipe et qu'il n'ait marqué que trois buts depuis septembre pèse à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Lewandowski, qui a désormais 35 ans, fait l'objet de nombreuses spéculations quant à son éventuelle mise à l'écart, voire son départ à la fin de la saison.

Les Blaugrana auraient perdu patience avec Lewandowski, mais s'ils espéraient pouvoir obtenir le départ de l'attaquant polonais cet été, ils devront peut-être y réfléchir à deux fois. Sport note que Lewandowski a refusé un contrat de 150 millions d'euros de l'Arabie saoudite cet été, et qu'il a encore une année de contrat, avec une option pour une quatrième.

Sa compagne Anna Lewandowska a déclaré à Onet qu'elle et sa famille étaient bien installées à Barcelone et qu'elles profitaient davantage de la vie.

"Depuis plusieurs mois, je travaille à l'ouverture d'une salle de sport et d'une école de danse à Barcelone, où j'organise également des championnats sportifs. Bien que je continue à diriger des compagnies en Pologne, j'y vais moins souvent. Je dois planifier mes engagements professionnels pour qu'ils n'interfèrent pas avec ma vie de famille, car ma fille Klara va à l'école.

"Lorsque nous vivions à Munich, j'étais complètement absorbée par mon travail. J'étais dans une sorte de tourbillon et je me demandais parfois pourquoi je faisais cela. Robert m'a également posé cette question. Après avoir déménagé à Barcelone, j'ai changé ma façon de voir la vie. J'ai commencé à l'apprécier davantage et à en profiter pleinement. Les Catalans m'ont appris qu'il n'y a qu'une seule vie et qu'il vaut la peine d'en profiter".

La famille Lewandowski semble s'être installée à Barcelone, et si cela ne tenait qu'à Lewandowska, elle n'aurait pas l'intention de déménager de sitôt.

"Aujourd'hui, j'essaie d'être plus spontanée et de profiter des petits moments. On pourrait dire que la Catalogne est mon lieu de vie et j'espère que nous nous installerons ici et que nous y resterons longtemps, car notre vie quotidienne est complètement différente de celle de Varsovie ou de Munich. Nous vivons près de la plage et nous y passons beaucoup de temps".

Lewandowski a déjà parlé de son amour pour la ville et de son engagement envers le club par le passé, mais il ne fait aucun doute que le brouillard s'épaissit au-dessus de Montjuic en ce moment. Si Lewandowski ne parvient pas à retrouver son sens du but, l'été pourrait être difficile pour toutes les parties concernées.