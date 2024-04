Barça : La femme de Gündoğan s'énerve !

La femme de l'ancien joueur de Manchester City s'est immiscée dans la dispute qui oppose son mari au vestiaire du Barça.

Ilkay Gündoğan, pour la deuxième fois cette saison, est au centre de l'attention à Barcelone pour ses déclarations d'après-match, après avoir critiqué ses coéquipiers pour une série d'erreurs simples qui ont conduit à l'élimination de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain allemand a déclaré que Barcelone s'était détruit lui-même, et a pointé du doigt les erreurs de Ronald Araujo, Robert Lewandowski et Joao Cancelo - sans les nommer - dans son interview d'après-match comme étant les raisons de leur chute. Cette interview est devenue virale, de nombreuses personnes louant son leadership et son honnêteté. Certains membres du vestiaire barcelonais ont vu l'interview d'un bon œil et ont dit à Gundogan qu'il avait eu raison de s'exprimer comme il l'a fait, mais d'autres rapports indiquent que l'interview a divisé l'opinion parmi d'autres collègues.

Koundé prend la parole

Il était notable que Jules Koundé ait posté sur son Instagram que "Au fait, nous gagnons et nous perdons en équipe", tandis que le capitaine Sergi Roberto a également noté dans son post que "les victoires et les défaites, nous les obtenons ensemble". Aujourd'hui, comme le rapporte Sport, Sara Gündoğan a posté sur Instagram pour soutenir son mari, expliquant que ses opinions étaient toutes destinées à une critique constructive.

Ce n'est pas la première fois que Sara Gündoğan s'en prend aux médias en Catalogne, dénonçant les fausses informations selon lesquelles leur famille était mécontente de la manière dont Barcelone avait géré leur arrivée dans la ville. La première critique constructive de l'ancienne star de City à l'égard du vestiaire a fait boule de neige et l'affaire s'est terminée par des excuses de sa part devant le groupe avant une séance d'entraînement - le Clasico de dimanche devrait fournir une distraction suffisante aux Blaugrana.