Barça : la dernière volonté de Xavi

Le FC Barcelone s'est séparé de Xavi Hernandez exactement un mois après avoir ratifié son poste publiquement

Il semble qu'une grande partie de la décision soit due aux différentes visions que lui et le club avaient pour l'avenir. L'un des principaux enjeux pour lui était de voir Robert Lewandowski quitter le club.

Cependant, le président Joan Laporta était catégorique sur le fait qu'il n'était pas possible de transférer Lewandowski financièrement et de signer un attaquant de pointe pour le remplacer - Vitor Roque n'a certainement pas encore la confiance nécessaire pour être ce joueur. Il est d'ores et déjà apparu qu'Artem Dovbyk, de Gérone, était l'une des options des Blaugrana en cas de départ de Lewandowski.

De même, RAC1 a expliqué qu'un autre nom que Xavi Hernandez a mis sur la table comme remplaçant potentiel de Lewandowski était celui de l'attaquant de Newcastle United, Alexander Isak. L'attaquant suédois a inscrit 25 buts cette saison en 40 apparitions, et a encore une marge de progression à seulement 24 ans.

Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone est lié à Isak. Il a été suggéré comme une option potentielle avant son transfert de 70 millions d'euros de la Real Sociedad à Newcastle, mais comme c'était le cas à l'époque, il semble très improbable que Barcelone ait pu trouver l'argent nécessaire pour une telle opération, même s'il l'avait choisi comme cible. Lewandowski aura encore au moins une saison à Barcelone, mais les Catalans feraient bien de commencer à penser à son successeur si Roque n'est pas le numéro neuf qu'ils ont choisi.