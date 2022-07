Barça : la déclaration de Piqué qui l'enfonce

Plusieurs groupes de supporters réfléchissent aux déclarations d'octobre 2021 du défenseur central du FC Barcelone.

Le FC Barcelone est certainement l'un des protagonistes de ce marché des transferts de l'été 2022. Les Blaugranas ont traversé quelques années plutôt difficiles, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Aujourd'hui, dans le mélange des deux, ils trouvent des solutions qui leur permettent d'attirer des renforts qui, selon eux, leur permettront de concourir à nouveau au sommet de la hiérarchie.

De Pablo Torre à Kessie, en passant par Christensen et Raphinha, vainqueur de la Coupe du monde, sans oublier l'un des attaquants les plus en vue, Robert Lewandowski, et le très convoité Jules Koundé, les gros transferts ont suscité des interrogations en Europe et au-delà. Et tandis que les questions relatives à l'endettement se poursuivent, le Barça justifie tout cela en expliquant qu'il actionne des leviers économiques (opérations, transactions commerciales et ventes qui rapportent gros), ses rivaux le considèrent avec une certaine suspicion, connaissant la situation financière difficile que traverse le club catalan.

Compte tenu de l'importance des investissements réalisés par le FC Barcelone, la "brûlure" sur les réseaux sociaux entre culés et détracteurs a conduit certains à rappeler certaines déclarations de Gerard Piqué en octobre 2021, dans lesquelles il comparait les styles contrastés sur le marché des transferts entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Il faut dire que les Blancos, après un doublé LaLiga et Ligue des champions, ont également investi une somme décente pour signer Tchouameni et Rüdiger, mais beaucoup moins de transactions que les Catalans.

"Madrid dans une année sans gagner de titres et dépense 160 millions pour trois joueurs : Illarramendi, Isco et Bale", peut-on lire dans le message de Piqué. "Barcelone ne peut pas faire ça.

"Nous savons que nous sommes différents parce que nous pouvons rivaliser avec eux sans avoir à dépenser cet argent. Évidemment, nous pouvons signer Neymar pour 60 ou 70 millions, mais pas trois ou quatre joueurs", a assuré le joueur, dont le club a déjà bouclé cinq recrutements pour une valeur approximative de plus de 150 millions d'euros. Et d'autres pourraient encore arriver.

"Nous ne sommes pas un club pauvre, mais nous sommes en concurrence avec le club le plus riche de tous", a-t-il ajouté, soulignant la différence de ressources entre les deux éternels rivaux, même si ce sont aujourd'hui les Blaugrana qui investissent le plus sur un marché pressé par une nécessaire revitalisation du personnel de jeu, alors qu'ils visent à revenir à la compétition pour tout.