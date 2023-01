Barça : la date du jackpot connue pour Dembélé

Ousmane Dembele a redressé sa carrière au FC Barcelone cette saison.

Une combinaison de blessures et de problèmes personnels a fait que son temps en Catalogne a été au mieux décevant depuis son transfert du Borussia Dortmund en 2017 pour un montant total de 145 millions d'euros.

Dembélé vers la prolongation

L'entraîneur Xavi Hernandez a aidé l'attaquant à revitaliser sa carrière en difficulté en Catalogne, et la légende du Barca a été ravie de la forme de son joueur cette saison. L'été dernier, on doutait que Dembele reste au Barça, son contrat expirant à la fin de la saison précédente. Cependant, Xavi l'a convaincu de re-signer, et l'équipe en a récolté les fruits depuis.

Dembele a signé un contrat de deux ans l'été dernier, ce qui signifie que son contrat actuel expire à la fin de la saison prochaine. Avec une clause libératoire de 50 millions d'euros dans son contrat, il pourrait être acheté à bas prix, et le Barca est désespéré de garder l'un de ses joueurs vedettes.

Sport rapporte que le Barça va ouvrir des négociations avec Dembele pour une prolongation de contrat le mois prochain. Le club veut absolument s'attacher ses services avant qu'il n'entre dans la dernière année de son contrat, et le joueur souhaite également rester chez le leader de la Liga.