Barça, la bourde qui fait perdre des millions

Barcelone avait l'intention d'organiser un amical après son dernier match de championnat. Il semble toutefois que ce projet ait échoué.

Les Blaugrana cherchaient à organiser un nouveau match amical à Séoul, en Corée du Sud, pour un montant de 4 à 5 millions d'euros, et avaient entamé des négociations avec un promoteur sud-coréen pour organiser l'événement.

L'objectif était de jouer un match amical avec le FC Séoul le 30 ou le 31 mai, mais les engagements en championnat du 28 mai et du 3 juin ont rendu la tâche difficile.

Un coup dur pour les finances

Le fait que plusieurs joueurs puissent être en service international avec leurs sélections respectives à ce moment-là aurait également privé Barcelone de certaines de ses stars, ce qui aurait réduit le montant de l'indemnité qu'il aurait reçue. MD dit que le Barça a ainsi été forcé d'abandonner ses plans.

Plus tôt dans la saison, le FC Barcelone s'est rendu à Dallas, au Texas, pour disputer un match amical après son dernier match de 2023, où il a affronté l'América. Auparavant, les Barcelonais avaient également disputé des matchs amicaux de mi-saison et d'après-saison avec Boca Juniors, Vissel Kobe et une équipe australienne.