Barça, l'ombre d'un doute

Ce déplacement intervient dans un contexte délicat, avec seulement trois victoires lors de leurs sept derniers matchs, toutes compétitions confondues.

À l'inverse, le Celta est en pleine forme, ce qui rendra la rencontre de Balaídos d'autant plus difficile. Néanmoins, l'entraîneur Hansi Flick se montre confiant quant à la victoire de son équipe, comme il l'a déclaré aux médias lors de sa conférence de presse d'avant-match, selon le Diario AS.

« Le Celta est dans une excellente dynamique actuellement. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs. Ils sont probablement dans une meilleure situation que nous. Mais tout est une question d'attitude, de mentalité. Et c'est ce dont nous parlons. Nous voulons gagner là-bas car c'est important pour nous, car nous voulons aborder cette trêve avec trois points supplémentaires. »

Flick annonce des nouvelles mitigées concernant les blessures de deux défenseurs du Barça.

Flick a confirmé que la participation de Jules Koundé face au Celta Vigo est très incertaine. La bonne nouvelle est que son coéquipier au poste d'arrière droit, Eric Garcia, est disponible, malgré sa fracture du nez lors du match nul contre le Club Bruges en début de semaine.

« Eric peut jouer, il est en forme. Avec un masque, bien sûr. Jules ? Il n'a pas terminé son entraînement et je doute qu'il soit dans le groupe. Je ne pense pas qu'il fera le déplacement, mais nous avons encore un jour. On verra bien. »

Flick a également évoqué la mauvaise forme actuelle du Barça, reconnaissant que son équipe n'est plus au même niveau que lors de sa saison 2024-2025, pourtant très impressionnante.

« La saison dernière était différente. Nous avons joué à un niveau supérieur. Nous avons déjà parlé du match contre Bruges et tout le monde sait exactement ce que nous voulons voir sur le terrain. Les joueurs le savent. Et ce qu'ils doivent faire, c'est le démontrer sur le terrain. Les choses doivent se refléter sur le terrain. »