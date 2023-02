Barça, l'incroyable confidence de Laporta

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le changement des règles de la Liga mettait le club à genoux.

Les Blaugrana ont vendu 667 millions d'euros d'actifs durant l'été afin de leur permettre de dépenser pour des transferts cet été, mais étant à nouveau confrontés à la limite salariale, cela les a empêchés d'enregistrer de nouveaux contrats.

Laporta se confie

Lors d'une conférence de presse, couverte par MD, le président Joan Laporta a expliqué que le FC Barcelone allait réduire sa masse salariale cet été.

"Nous savons tous que LaLiga fixe des limites en fonction de leurs comptes. Au FC Barcelone, nous avons hérité d'une limite salariale dépassée. Il y avait un excès de 300 à 350 millions d'euros qui rendait la gestion sportive difficile pour nous."

"Je ne cesserai jamais de saluer le travail de Mateu Alemany et de la direction du football. Nous avons tiré les leviers pour avoir une équipe compétitive. Cet été, nous allons réduire la masse salariale de 170 millions d'euros. Depuis notre arrivée, nous avons acheté pour une valeur de 215 millions d'euros et vendu pour 141 millions d'euros. Comme nous continuons à dépasser la limite salariale, cela pousse LaLiga à appliquer des règles plus restrictives."

Cependant, il accuse la Liga d'être responsable des difficultés que connaît actuellement le FC Barcelone, dans la dernière bataille entre la Liga et le FC Barcelone, dirigée par les présidents Laporta et Javier Tebas.

"Nous avons réussi à enregistrer des joueurs avec un effort titanesque, mais LaLiga a changé les règles pour que nous ne puissions pas réaliser ce type d'opération. C'est un bras de fer constant qui complique notre processus de planification. Nous allons continuer à travailler avec compétence pour pouvoir enregistrer et nous allons essayer de convaincre LaLiga d'assouplir les règles qui nous empêchent d'être compétitifs avec les rivaux que nous avons. Dans d'autres pays, le "fair-play" est plus souple."

Tebas a commenté ces dernières semaines que Barcelone devra réduire sa masse salariale d'environ 200 millions d'euros cet été afin d'éviter les restrictions. Cela nécessiterait donc que Barcelone réalise une vente de 20 à 30 millions d'euros, en fonction du salaire du joueur, avant juillet afin de se conformer aux règles de la Liga.