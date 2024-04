Barça : l'étrange exigence de Lamine Yamal

Lamine Yamal est déjà l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone, ce qui est remarquable si l'on considère qu'il n'a que 16 ans.

L'adolescent réalise une saison exceptionnelle avec les géants catalans et des discussions sont déjà en cours pour qu'il prenne le maillot emblématique du numéro 10.

Le numéro 10 est actuellement vacant, puisqu'il était celui d'Ansu Fati avant qu'il ne parte en prêt à Brighton and Hove Albion en début de saison. Lamine Yamal a révélé à MD qu'il aimerait bien porter ce numéro à partir de la saison prochaine, même s'il reconnaît qu'il est toujours détenu par son compatriote attaquant. "Comme vous l'avez dit, Ansu est le numéro 10, mais si à la fin il n'est plus là, ce serait une fierté. N'importe quel enfant rêverait d'être le numéro 10 de Barcelone. Personne dans ce monde ne dirait non, mais c'est quelque chose que le club doit gérer."

Dans un avenir plus proche, Lamine Yamal a également évoqué le quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Il a admis être très excité par cette rencontre et a même donné un pronostic pour le match aller à Paris.

"Je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. C'est mon premier quart de finale et c'est un rêve de pouvoir y participer. Nous sommes tous branchés sur le match de mercredi, qui sera l'un des plus importants de la saison. Nous savons que nous devons jouer comme nous le faisons, jouer notre jeu et les dominer. "Je pense que nous allons gagner 1-0, avec un but de ma part !