Barça, l’étonnante résolution de Lamine Yamal

La nouvelle sensation du football espagnol, Lamine Yamal vient de prendre une grande décision concernant sa carrière.

Auteur d’un début de saison canon avec le FC Barcelone et d’un baptême de feu réussi avec la sélection nationale espagnole, Lamine Yamal ne devrait pas prendre part à la Coupe du monde U17 2023. Le jeune ailier droit devrait poursuivre la saison avec le FC Barcelone.

Lamine Yamal enchante l’Espagne

C’est le tube de ce début de saison en Liga espagnole, Lamine Yamal. Grande révélation de ce début d’exercice, le jeune ailier du FC Barcelone du haut de ses 16 ans impressionne dans la péninsule ibérique et bien au-delà. Son talent et sa précocité attirent une grande admiration de la part des fans. Soyeux dans ses contrôles de balles et dynamique sur ses petits appuis, Lamine Yamal éclaire de tout son talent le jeu du club catalan. Titulaire indiscutable au sein du onze de Xavi, le natif d’Esplugues de Llobregat est d’un apport notable pour le jeu offensif du club Culé en ce début de saison. Ses dribbles chaloupés et sautillants, son aisance technique et sa capacité à délivrer des passes judicieuses dans les petits troue de souris font de lui un joueur très prometteur.

D’ailleurs les chiffres attestent cette belle forme de Yamal. En 4 matchs cette saison, il a inscrit deux réalisations. Cette forme éblouissante qu’il affiche lui ont valu d’être appelé en sélection nationale lors de cette trêve internationale qui vient de s’achever. En 2 capes avec la Roja, le jeune prodige inscrit un but devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de l’Espagne. Et Xavi Hernandez compte énormément sur lui pour la suite de la saison. Le coach catalan ne compte pas mettre son joueur à la disposition de la sélection espagnole U17 pour la Coupe du monde de la catégorie qui se dispute du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie.

L'article continue ci-dessous

Yamal ne disputera pas la Coupe du monde U17

En juin dernier, Yamal a disputé l’Euro U17 avec l’Espagne, compétition au terme de laquelle, la Rojita a fini demi-finaliste. Cette place dans le dernier carré donne un ticket à l’Espagne pour disputer la Coupe du monde de la catégorie. Alors qu’elle s’approche à grand-pas, cette compétition juvénile se dispute sans Lamine Yamal. Selon Marca, Xavi ne compte pas laisser son joyau disputé cette compétition qui arrive dans un moment charnière de la saison.

Le staff technique du FC Barcelone compte beaucoup sur le gamin pour la suite de la saison et ne peux pas se payer le luxe de le voir rejoindre la sélection U17.