Barça, l'annonce forte d'Hansi Flick pour Ansu Fati

FC Barcelone vs FC Séville

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a fait une grande annonce pour Ansu Fati, samedi.

Le Barça sera aux prises avec le FC Séville, dimanche, à l’occasion de la dixième journée de Liga. En prélude à ce choc, Hansi Flick était en conférence de presse, ce samedi, comme à l’accoutumée. Le technicien allemand en a profité pour faire une annonce importante pour Ansu Fati.

Hansi Flick prudent avec Ansu Fati

Ansu Fati voit enfin le bout de tunnel avec le Barça. Victime d’une nouvelle blessure lors de la présaison, l’international espagnol a fait son retour ces dernières semaines. Cependant, Hansi Flick fait preuve d’une grande prudence avec l’ancien ailier de Brighton, conformément à son plan pour le faire revenir en forme. L’entraineur du Barça ne lui a d’ailleurs accordé qu’une dizaine de minutes contre Monaco en Ligue des Champions (1-2) pour son premier match de la saison. Ménagé lors des matchs suivants, Ansu Fati a pu avoir trente minutes contre les Young Boys (5-0) toujours en C1 avant de faire son retour en Liga contre Alaves lors de la dernière journée (3-0).

Getty

Ansu Fati titulaire contre Séville ?

Et à une semaine du Clasico, l’ailier de 21 ans pourrait profiter de la décision d’Hansi Flick de faire souffler ses internationaux pour connaitre sa première titularisation de la saison contre Séville, ce dimanche. « Ansu Fati s’est bien développé avec nous et la vérité est que c’est aussi une option pour lui de démarrer la rencontre. Il joue en tant qu’ailier, mais Raphinha est aussi là et il a été spectaculaire », a confié l’ancien coach du Bayern Munich aux médias.