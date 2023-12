Barça : L'agent de De Jong furieux après les accusations de Deco

L'agent de Frenkie de Jong a réagi aux allégations selon lesquelles le milieu de terrain aurait simulé une maladie pour ne pas jouer

Le milieu de terrain était absent du déplacement de l'équipe catalane en Belgique pour son dernier match de la phase de groupes. RAC1 rapporte que le directeur sportif Deco l'a eu au téléphone et a douté de l'excuse du milieu de terrain selon laquelle il était malade. L'agent de De Jong, Ali Dursun, est intervenu pour mettre les choses au clair et souligner son professionnalisme.

Le représentant a déclaré à De Telegraaf : "C'est une fake news totale. C'est la plus grosse absurdité qui ait été publiée autour de Frenkie depuis longtemps. Le joueur est tout simplement malade. Il présente des symptômes de fièvre et n'a pas pu voyager ni jouer. Ce garçon est un professionnel jusqu'au bout des ongles. Un professionnel exemplaire. Ne touchez pas à la réputation de Frenkie, car il est toujours à la hauteur. Il n'y a pas eu de cris au téléphone comme on l'a prétendu, pas de points d'interrogation. Les choses sont en train d'être créées de manière erronée. La relation avec Deco est tout simplement bonne et stable.

Barcelone avait déjà assuré sa place en huitième de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur du groupe H avant le match à Anvers. L'équipe espagnole s'est inclinée 3-2, le remplaçant de De Jong, Oriol Romeu, se montrant particulièrement faible dans l'entrejeu.

Le FC Barcelone reste sur deux défaites consécutives et espère que De Jong sera de retour et en pleine possession de ses moyens pour affronter Valence en Liga samedi.