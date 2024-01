Barça : Koundé s'en prend à ses coéquipiers

Le FC Barcelone n'a pas réussi à impressionner tout au long de cette campagne, à quelques exceptions près.

Xavi Hernandez en est le principal responsable, mais Jules Koundé a déclaré aux médias qu'il pensait que les joueurs devaient prendre plus de responsabilités. Koundé est l'un des joueurs les plus critiqués cette saison, car il n'a pas réussi à reproduire sa bonne forme depuis sa blessure en septembre. On lui a demandé comment il se sentait après la victoire en Copa del Rey contre les Unionistas de Salamanca, à la lumière de l'humiliante défaite contre le Real Madrid quatre jours plus tôt.

"Je me sens très bien, confiant. En fin de compte, comme le reste de l'équipe, on ne peut pas tout mettre sur le compte d'un seul match. Nous devons regarder vers l'avenir et la chose la plus importante est d'apprendre de nos erreurs", a-t-il déclaré à Teledeporte, cité par MD.

Koundé protège Xavi

"Nous avons tourné la page et nous avons obtenu la victoire. C'est une déception, mais nous avons parlé et nous devons regarder vers l'avant. Aujourd'hui était important et chaque match le sera. L'équipe est impatiente de renverser la situation, c'est ce dont ce club a besoin. Laporta nous a encouragés".

L'article continue ci-dessous

Mais il a également tenu à rejeter une partie de la responsabilité sur les joueurs. "Bien sûr, on peut parler de l'entraîneur, mais c'est nous qui jouons, donc quand il y a des mauvais résultats, c'est de notre faute. C'est à nous de jouer. Nous devions réagir, ce match était important et nous devons aller de l'avant avec intensité. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin cette année, et aussi pour être plus efficaces."