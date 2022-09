Barça : Koundé envoie un message clair à Xavi

Barcelone affronte le Viktoria Plzen mercredi soir en C1 et aux côtés de Xavi, c'est Jules Koundé qui était de service en conférence de presse.

C'était la première apparition de Koundé devant la presse depuis qu'il a été présenté comme un joueur du FC Barcelone et il y a un sujet qui a dominé les premières questions, celui de sa position.

Koundé est connu comme défenseur central mais jusqu'à présent, Xavi Hernandez l'a utilisé comme arrière droit lors des deux matchs pour lesquels il était disponible.

"Je me sens bien, il y a certainement des choses que je dois améliorer. La position ne me met pas mal à l'aise, mais tout le monde sait que ma position est en défense centrale et je préfère la défense centrale. Mais si le coach a besoin de moi là-bas, alors je n'ai pas de problème."

Barcelone a effectivement signé le latéral droit Hector Bellerin le jour de la date limite des transferts et il a ensuite été demandé à Koundé s'il pensait que cela lui permettrait de jouer plus souvent en tant que défenseur central.

"Je dirais que c'est factuel, parce qu'il joue au poste d'arrière droit et qu'il est une solution pour le coach et ensuite c'est lui qui décide."