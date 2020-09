Barça : Koeman lance une alerte : "Nous avons besoin d'un 9"

En conférence de presse, l'entraîneur du Barça Ronald Koeman a dévoilé les besoins du club catalan.

Lors de son point presse ce mercredi avant de défier le jeudi en , le nouveau coach du Barça Ronald Koeman a dévoilé ses besoins.

"Il faut d’abord analyser nos manques dans l’effectif. Ensuite, il faut voir les problèmes financiers du club, comme tout le monde. Il ne faut pas se tromper, il y a deux postes où on a des besoins. Nous avons besoin de nous renforcer avec un 9. Le club va travailler pour l’avoir. Sinon, nous travaillerons avec ceux que nous avons, car je n’ai rien à redire à mes joueurs", a confié le coach batave devant les médias espagnols ce mercredi.

Si Martin braithwaite peut évoluer à ce spote, Koeman reste ambitieux et veut du renfort en attaque : "Il peut jouer dans différentes positions, comme Griezmann et Messi. C’est plus un numéro neuf, mais nous voulons plus de joueurs à ce poste", a insisté l'ancien sélectionneur des à moins d'une semaine de la fermeture du mercato.