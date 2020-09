Lyon, Aulas : "Trois clubs sur Houssem Aouar"

En marge de la présentation de Lucas Paqueta, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le mercato lyonnais.

Alors que Lucas Paqueta a rejoint officiellement ce mercredi en provenance de l' , Jean-Michel Aulas en a profité pour faire le point sur le mercato estival de l'OL et notamment les départs, en conférence de presse.

Le président @JM_Aulas présente Lucas Paquetá : "On est très heureux d'accueillir Lucas. C'est une opération très importante pour le club. On veut faire avec @Juninhope08, une équipe compétitive. Il était important de frapper un grand coup." pic.twitter.com/5GciS8JqGs — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2020

L'homme fort de l'OL a évoqué "deux propositions" pour Jeff Reine-Adélaïde, qui est convoité par le et Rennes selon différents médias. Des offres qui ne sont "pas à la hauteur de ce que nous souhaitons", précise-t-il. Alors que pour Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas a parlé de "deux clubs intéressés à court terme et un autre à moyen terme, dans un an".

"Nous n'avons aucun accord avec personne pour Reine-Adelaide. Trois très grands clubs s'intéressent à Houssem Aouar. On travaille tous sur le mercato", a ajouté le cacique rhodanien, qui a également souhaité la bienvenue à Lucas Paqueta.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Idem pour Juninho, qui a été sondé dans la foulée sur le dossier du jeune uruguayen convoité par l'OL Facundo Pellistri. Un transfert en bonne voie d'après le directeur sportif des Gones :

"On a bien avancé sur le dossier Pellistri. Lucas Paquetá était le profil que je cherchais depuis longtemps. On aimerait bien que le mercato se termine rapidement. On va voir comment le marché évolue", a indiqué Juninho.

Aulas aussi a évoqué Pellistri : "Nous sommes en train de finaliser les derniers échanges et si Dieu le veut, il devrait prendre l'avion demain (jeudi) - mais avec quatre étapes - pour arriver probablement samedi si les choses se concrétisent. Pour le moment, c'est en bonne voie mais avec les pays sud-américains, tant que ce n'est pas signé et que le joueur n'est pas là, il y a toujours une indécision".