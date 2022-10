Barça, Juve, Ajax... Incroyable ! Voici à quoi ressemblera la C3

Qui a dit que la Ligue Europa n'était qu'une pâle copie de la Ligue des Champions ? La perspective de voir les troisièmes de la phase de poules de C1 reversé en C3 renforce l'attractivité de la seconde compétition européenne. Une tendance particulièrement marquée lors de cette saison 2022-23.

Ligue Europa : du très lourd au printemps prochain

Si l'on se fie à la photographie actuelle des classements dans les différentes poules, la Ligue Europa pourrait accueillir une liste importante de noms ronflants pour ses prochains tours. Un lot de consolation pour le FC Barcelone et la Juventus Turin, par exemple, grands perdants de la semaine et d'ores et déjà éliminés de la compétitions reine.

Le club catalan et la Vieille Dame endosseront naturellement les costumes de tête de série pour la suite de cette campagne de Ligue Europa si rien ne bouge d'ici la 6e et dernière journée. Mais ils auront une concurrence importante pour la victoire finale. Car l'Ajax Amsterdam, actuel troisième du groupe A, pourrait également les rejoindre, au même titre que l'Atlético de Madrid. Et la liste n'est pas exhaustive !

Le FC Séville, spécialiste et formation la plus titrée en Ligue Europa, a également rejoint le plateau du tournoi. Le RB Salzbourg, l'Eintracht Francfort - tenant du titre - ou encore le Shakthar Donetsk, déjà sacré par le passé, sont également en position de troisième et futur reversé. Si d'aventure l'Olympique de Marseille venait à échouer à la troisième place de son groupe, le club phocéen saura à quoi s'en tenir...