Barça : Jordi Alba plus en forme que jamais

Alba est un vétéran au Barça, mais ses chiffres continuent d'être de premier ordre. Avec sa passe pour Ansu Fati lors de la victoire du FC Barcelone sur le Real Betis, le latéral gauche a atteint les dix passes décisives cette saison.

Son but a, à juste titre, fait la une des journaux, mais comme l'explique Sport, le nombre total de passes décisives d'Alba est deux fois plus élevé que celui du défenseur suivant, Johan Mojica. Il égale également son meilleur total en Liga, qui avait été établi en 2018-19. Cette saison-là, il avait délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues, contre 12 cette fois-ci, mais il va sans dire que cet exploit prend une autre tournure lorsque Lionel Messi ne fait plus partie de l'équation.

Il n'est plus qu'à une unité de son coéquipier Ousmane Dembele, qui, avec Karim Benzema, est en tête du classement de la Liga avec 11 passes décisives. La défense d'Alba est bien plus souvent sous le microscope quand il s'agit de ses détracteurs, mais sans sa production offensive, Barcelone manquerait une arme clé de ces dernières années.