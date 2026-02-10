Mi-mars, on saura qui occupera ce poste pour les quatre prochaines années, mais d'ici là, le processus électoral est lancé.

Lundi, le FC Barcelone a confirmé le lancement de la campagne électorale. Dans un communiqué officiel, le club a également annoncé la démission de M. Laporta, condition obligatoire pour les personnes souhaitant se représenter.

« Conformément à l'article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de ses fonctions afin de pouvoir se présenter aux élections du Conseil d'administration, qui auront lieu le 15 mars. Cette démission a été officialisée lors de la réunion ordinaire du Conseil d'administration qui s'est tenue ce lundi, au cours de laquelle l'annonce des élections a été officiellement publiée. »

Outre M. Laporta, neuf autres administrateurs du FC Barcelone ont également démissionné, car ils briguent eux aussi un nouveau mandat.

Plusieurs membres du conseil d'administration actuel ont démissionné pour participer au processus électoral. Plus précisément, Elena Fort, vice-présidente chargée des affaires institutionnelles ; Rafael Escudero, vice-président chargé des affaires sociales ; et les membres du conseil Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig et Joan Soler i Ferré ont présenté leur démission.

Ces démissions ont entraîné la mise en place d'un nouveau conseil d'administration provisoire. Rafael Yuste, qui occupait précédemment le poste de vice-président, succède à Laporta, tandis que Josep Cubells est nommé vice-président et secrétaire. Alfons Castro occupe le poste de trésorier, et le reste du conseil est composé de Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust et Sisco Pujol.

L'identité du prochain président du FC Barcelone reste encore à déterminer, mais le compte à rebours est lancé.