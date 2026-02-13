Barça : Hansi Flick l'a mauvaise après la défaite face à l'Atlético

Les Catalans devront remonter ce retard de quatre buts s'ils veulent conserver leur titre remporté la saison dernière, lors du match retour au Camp Nou.

Selon Marca, l'entraîneur Hansi Flick a réagi à la défaite lors de sa conférence de presse d'après-match. Il a reconnu que son équipe était loin de son meilleur niveau au stade Air Metropolitano de Riyad.

« Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps, nous n'avons pas joué en équipe. L'écart entre eux et nous était important. Nous n'avons pas pressé. Et ces 45 premières minutes nous ont servi de leçon. La fin de match a été meilleure. Il nous reste deux mi-temps et nous allons nous battre. Si nous gagnons 2-0 à chaque mi-temps… nous aurons besoin de nos supporters à domicile. »

Malgré la défaite et la performance, Flick a tenu à préciser qu'il n'était pas mécontent de ses joueurs.

« Je ne suis pas déçu de l'équipe. Je suis content de sa saison. Nous avons eu beaucoup de blessures. Perdre fait partie du jeu. C'était une défaite douloureuse, mais je suis fier de l'équipe. Nous devons en tirer les leçons. Ils avaient plus faim de marquer. Et c'est ce que je veux qu'ils fassent. Nous n'y sommes pas parvenus pendant les 45 premières minutes. Mais l'équipe est jeune, et je ne cherche pas d'excuses. »

On a également interrogé Flick sur la décision d'annuler le but de Pau Cubarsi après huit minutes de consultation de la VAR.

« On a commencé par les cartons jaunes, la première faute sur Baldé. Bien sûr. Tout aurait été différent s'il avait montré sa faute. En ne le faisant pas, on les encourage à jouer comme ça. C'est un vrai fiasco. Ils doivent attendre sept minutes, franchement ! Ils trouvent quelque chose pendant ces sept minutes ? OK. Quand j'ai vu cette action, il n'y avait clairement pas de hors-jeu. Peut-être qu'ils auraient pu voir autre chose. Dans ce cas, qu'ils nous le disent. Il n'y a aucune communication. C'est vraiment catastrophique ici. »